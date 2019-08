Piazza Affari azzera guadagni in linea con cautela mercati

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -. Il rimbalzo perlopiù "tecnico" partito stamattina ha perso forza, riportando iin attesa dei possibili sviluppi dellae della(guerra commerciale).Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,21%. L'grazie alla sua natura di "bene rifugio" mostra un buon guadagno dello 0,39%. Vendite diffuse sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 53,7 dollari per barile.Lomigliora, toccando i, con un calo di 5 punti base rispetto al valore di venerdì scorso, con il rendimento del BTP decennale pari all'1,75%.avanza dello 0,22%, mentre si sgonfia, che mostra un piccolo decremento dello 0,23%,è stabile, riportando un moderato -0,08%. A Milano, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 20.331 punti.Tra lea grande capitalizzazione, in evidenza, che mostra un forte incremento del 3%.Svettache segna un importante progresso del 2,08%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,31%.Si muove in buon rialzo, evidenziando un incremento dello 0,93%.La peggiore performance è quella di, che scivola dell'1,61%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,28%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,09%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,74%.