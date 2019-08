Usa, Trump allenta tutele per specie a rischio: ambientalisti sul piede di guerra

(Teleborsa) - Sotto a chi tocca: questa volta il Presidentefa arrabbiare gliMenoper le specie a rischio. Il Presidente Usa cede il passo alle pressioni delle industrie energetica e immobiliare erivedendo di fatto i paletti delladottato fin dagli anniLe, come gli orsi polari o le orche, ma avranno effetto su come il governo gestirà il programma andando avanti. In base alle nuove linee guida, le specie bollate come a rischio di estinzione per la prima volta non avranno più accesso immediatamente alle tutele previste e applicate. Lariguarda però l'abolizione delle considerazioni economiche nel decidere se una specie va protetta o meno.che subito dopo la decisione annunciata dall'Interior Department's U.S. Fish and Wildlife Service e dal Commerce Department's National Marine Fisheries Service, hanno definito, senza mezzi termini, le modifiche