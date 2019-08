Pioggia di vendite a Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Scambi in ribasso per la Borsa di New York, che accusa una flessione dell'1,48% sul; sulla stessa linea, vendite diffuse sullo, che chiude la giornata a 2.882,7 punti. Negativo il(-1,11%), come l'S&P 100 (-1,2%).Forte nervosismo e perdite generalizzate nell'S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna. Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-1,93%),(-1,60%) e(-1,43%).In questaper la Borsa di New York, nessuna Blue Chip mette a segno una performance positiva.I più forti ribassi si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,64%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,63%.Affonda, con un ribasso del 2,45%.Crolla, con una flessione del 2,24%.Tra i(+4,86%),(+2,04%),(+1,86%) e(+1,47%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -9,63%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 5,74%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 5,15%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,64%.