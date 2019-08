Argentina, Macrì annuncia piano aiuti dopo sconfitta primarie

(Teleborsa) - Preso atto della, che hanno visto trionfare il candidato dell'opposizione Alberto Fernandez,annuncia unSi tratta di unche mira ad alleviare la crisi, del valore di(circa 40 miliardi di pesos argentini), che non comprometteranno il raggiungimento dei target di bilancio ee, che lo scorso autunno aveva dato nuovi aiuti al travagliato Paese sudamericano Gli aiuti si sostanzianoper le famiglie a basso reddito e le aziende, misure per, ilper 90 giorni ed una serie di altre misure, tutte aventi lo scopo di migliorare le condizioni di vita del popolo argentino.Macrì spera così di recuperare in parte la sconfitta, che non è stata solo politica, ma anche economica:per poi recuperare ieri circa il 10%. Ma ancora oggi, il principale indice borsistico