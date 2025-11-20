Milano 17:35
Finanza
Dedem, finanziamento in pool da 44 milioni di euro per rifinanziamento debito e crescita
(Teleborsa) - Dedem, società quotata su su Euronext Growth Milan e attiva nei servizi di automazione e intrattenimento, ha sottoscritto con un pool di cinque primarie banche italiane - BNL BNP Paribas, Banco BPM, ICCREA-BCC, Intesa Sanpaolo e UniCredit - alcuni contratti di finanziamento dal valore complessivo di 44 milioni di euro. Intesa Sanpaolo ha agito in qualità di Global Coordinator e UniCredit in qualità di Banca Agente.

I contratti di finanziamento prevedono le seguenti linee di finanziamento: linee dal valore di 25 milioni di euro destinate al rifinanziamento del debito esistente della società e del gruppo, di natura "amortizing" a medio-lungo termine, con data di scadenza 31 dicembre 2032 e da rimborsarsi in rate trimestrali dopo un periodo di preammortamento; linee destinate agli investimenti Capex quali investimenti in attrezzature e progetti per innovazione tecnologica, industriale e digitale nonché operazioni di M&A di natura "amortizing" a medio-lungo termine, con data di scadenza 31 dicembre 2031 e da rimborsarsi in rate trimestrali dopo un periodo di preammortamento per un valore di 15 milioni di euro; una linea destinata alla copertura delle esigenze finanziarie generali del Gruppo per un valore di 4 milioni di euro di natura "revolving" a medio-lungo termine, la cui scadenza è fissata al 18 dicembre 2030.

I contratti di finanziamento prevedono che le linee Capex vengano destinate alla realizzazione del piano industriale 2025-2027 e dei progetti di espansione del gruppo in Italia e all'estero.

"Siamo estremamente soddisfatti di questa operazione, che rappresenta il completamento naturale del percorso avviato con la nostra quotazione e consolida ulteriormente la struttura finanziaria del Gruppo - ha commentato il CFO Paolo Monte - L'aspetto per noi più significativo è che l'intero processo è stato ideato, negoziato e finalizzato internamente. Un risultato che dimostra la maturità e la competenza del nostro team".

"L'operazione conferma la fiducia che il sistema bancario ripone in Dedem, riconoscendone solidità patrimoniale, capacità di generare valore e chiarezza di visione industriale - ha detto l'AD Alberto Rizzi - Il mercato dei capitali non ha ancora espresso tutto il potenziale del gruppo, nel frattempo le banche hanno creduto nel nostro progetto scegliendo di investire sulla nostra crescita".
