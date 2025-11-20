Dedem, finanziamento in pool da 44 milioni di euro per rifinanziamento debito e crescita

Dedem

BNP Paribas

Banco BPM

Intesa Sanpaolo

UniCredit

(Teleborsa) -, società quotata su su Euronext Growth Milan e attiva nei servizi di automazione e intrattenimento, ha sottoscritto con un- BNL, ICCREA-BCC,- alcuni contratti di. Intesa Sanpaolo ha agito in qualità di Global Coordinator e UniCredit in qualità di Banca Agente.I contratti di finanziamento prevedono le seguenti linee di finanziamento: linee dal valore di 25 milioni di euro destinate alesistente della società e del gruppo, di natura "amortizing" a medio-lungo termine, con data di scadenza 31 dicembre 2032 e da rimborsarsi in rate trimestrali dopo un periodo di preammortamento; linee destinate agliquali investimenti in attrezzature e progetti per innovazione tecnologica, industriale e digitale nonché operazioni di M&A di natura "amortizing" a medio-lungo termine, con data di scadenza 31 dicembre 2031 e da rimborsarsi in rate trimestrali dopo un periodo di preammortamento per un valore di 15 milioni di euro; una linea destinata alladel Gruppo per un valore di 4 milioni di euro di natura "revolving" a medio-lungo termine, la cui scadenza è fissata al 18 dicembre 2030.I contratti di finanziamento prevedono che le linee Capex vengano destinate allae deidel gruppo in Italia e all'estero."Siamo estremamente soddisfatti di questa operazione, che rappresenta il completamento naturale del percorso avviato con la nostra quotazione e consolida ulteriormente la struttura finanziaria del Gruppo - ha commentato il- L'aspetto per noi più significativo è che l'intero processo è stato ideato, negoziato e finalizzato internamente. Un risultato che dimostra la maturità e la competenza del nostro team"."L'operazione conferma la fiducia che il sistema bancario ripone in Dedem, riconoscendone solidità patrimoniale, capacità di generare valore e chiarezza di visione industriale - ha detto l'- Il mercato dei capitali non ha ancora espresso tutto il potenziale del gruppo, nel frattempo le banche hanno creduto nel nostro progetto scegliendo di investire sulla nostra crescita".