Apple presenterà le ultime novità il prossimo 10 settembre

Apple

(Teleborsa) - E' ormai diventata una consuetudine attendere l'evento ("the event").è nata per stupire, affascinare, anticipare. E tenterà di farlo nuovamente il prossimo, data indicata per il rilascio della versione Beta del nuovo sistema operativo iOS, già distribuita agli sviluppatori di app.A rivelare questa data è un sito brasiliano dedicato alla casa della Mela morsa, iHelp BR, che ha desunto questa data dall'app calendario, dove era chiaramente segnata la data di martedì 10 settembre. Assieme alla tredicesima versione del software, all'evento potrebbe esser presentato ilper il quale c'è una grande attesa e ben poche informazioni.Stando a queste tempistiche, la big cinese Softbank prevede che i nuovi iPhone possano essere sul mercato già il 20 settembre, poiché storicamente il tempo intercorso fra il lancio e il debutto è sempre stato di una decina di giorni.In realtà, gli esperti non attendono per quest'anno grandissime novità, più propizio sarà il, anno in cui i melafonini potrebbero incorporare le