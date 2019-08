Oro, Ubs e Goldman Sachs alzano stime a quota 1.600 dollari l'oncia

(Teleborsa) -Nonostante le quotazioni, oggi, in leggero calo (-0,58%), per il metallo prezioso, scambiato a 1.514 dollari l'oncia, le prospettive sembrano più che rosee.Un rialzo notevole,, se si pensa che ad agosto dello scorso anno il prezzo non superava 1.205 dollari l'oncia.Alla base del rialzo delle stime vi è, per Ubs, un contesto economico caratterizzato da un aumento dell'incertezza, dei rischi commerciali e geopolitici e del taglio dei tassi da parte delle Banche centrali