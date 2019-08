Confagricoltura, tensioni Europa-Indonesia su Olio di Palma

(Teleborsa) - Tensioni in continuo aumento fraper il commercio di. Nei giorni scorsi, le autorità indonesiane hanno invitato leLa ragione sarebbe riconducibile al forte aumento delle tariffe doganali, che passerebberosulle produzioni di settore in arrivo dagli Stati membri dell'Unione.Le importazioni annuali indonesiane di prodotti lattiero-caseari ammontano a circal'anno. Le misure allo studio da parte delle autorità indonesiane sono da mettere in relazione con la, che ha sottoposto a dazi compensativi variantiimportato dall'Indonesia. I dazi compensativi della Ue sono stati. La decisione definitiva sarà assunta entro la fine di quest'anno."Il motivo di fondo del contenzioso tra UE e Indonesia è sullo sfondo" - dichiara il- "l'Ue intende bandire dal 2030 l'utilizzo di olio di palma per la produzione di carburanti. Secondo ladi olio di palma ha provocato fenomeni di deforestazione.sono i principali produttori a livello mondiale"."La questione dell'impatto ambientale dell'olio di palma - conclude Giansanti - ha già determinato una serie di problemi all'interno degli Stati membri come in Francia, dove laha, assunta a fine 2018, di".