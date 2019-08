Europa incontenibile, Piazza Affari non è da meno

S&P-500

(Teleborsa) -; lo stesso avviene a Piazza Affari, che mostra un'ottima performance su possibili nuovi stimoli all'economia da parte delle banche centrali. Si muove in buon rialzo il listino statunitense, dove l'segna un incremento dell'1,31%.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,11. Perde terreno l', che scambia a 1.500,6 dollari l'oncia, ritracciando dello 0,77%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dell'1,29%, a 55,58 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +208 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,43%.buona performance per, che cresce dell'1,34%, sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,10%, e buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,29%.; sulla stessa linea, balzo del, che archivia la giornata a 22.581 punti. Balza in alto il(+1,84%), come il FTSE Italia Star (1,7%).Alla chiusura di Milano risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,6 miliardi di euro, con un incremento del 18,58%, rispetto ai precedenti 2,2 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,69 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,8 miliardi, mentre i contratti si sono attestati a 255.463, rispetto ai precedenti 241.161.Su 220 titoli scambiati sulla borsa di Milano, 34 azioni hanno chiuso in territorio negativo, mentre 173 azioni hanno portato a casa un rialzo. Invariate le altre 13 azioni del listino milanese.In buona evidenza a Milano i comparti(+3,55%),(+3,13%) e(+2,55%).di Milano, troviamo(+5,58%),(+3,80%),(+3,80%) e(+3,58%).Tra i(+8,25%),(+4,90%),(+4,77%) e(+4,41%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,67%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,19%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,99%.Tentenna, che cede lo 0,74%.