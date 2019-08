Gamescom, presente una delegazione di Aziende Italiane

(Teleborsa) - Una delegazione di Aziende italiane presenti al, la più importante fiera del gaming in Europa. Anche quest'anno il, l'e l'hanno, dopo la significativa crescita nel 2018, dove il mercato dei videogiochi in Italia ha registrato unper le vendite di console, software e accessori.La delegazione italiana sarà composta da 19 studi di sviluppo di videogiochi che presenteranno agli operatori internazionali di settore oltre 30 titoli di genere diverso in sviluppo per tutte le piattaforme. Lo spazio, ospiterà le seguenti aziende:. Questo settore innovativo integra tecnologia e creatività, con una forte vocazione internazionale" - afferma"nei programmi promozionali della nostra Agenzia il settore ha assunto unasia in termini di numero di iniziative che di risorse finanziarie impegnate."