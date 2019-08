Tutti positivi i mercati del Vecchio Continente

FTSE MIB

(Teleborsa) -, con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Bene i bancari su un possibile allentamento monetario da parte della BCE.L'è sostanzialmente stabile su 1,11. Perde terreno l', che scambia a 1.498,2 dollari l'oncia, ritracciando dello 0,93%. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dello 0,77%.Balza in alto lo, posizionandosi a +214 punti base, con un incremento di 5 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari all'1,49%.in luce, con un ampio progresso dello 0,77%, andamento positivo per, che avanza di un discreto +0,72%, giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,65%.; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il, che continua la giornata a 22.385 punti. Sale il(+0,99%), come il FTSE Italia Star (1,1%).Si distinguono a Piazza Affari i settori(+2,91%),(+1,87%) e(+1,76%).Tra idi Milano, in evidenza(+3,14%),(+2,91%),(+2,30%) e(+2,17%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,52%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,73%),(+3,72%),(+3,48%) e(+3,32%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,06% dopo la bocciatura di Berenberg Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,30%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.