Crisi Governo, è il giorno di Conte: cosa accadrà?

(Teleborsa) -Fin qui, infatti, ci si è mossi nel. Oggi, finalmente, ne sapremo di più sullache ha investito la: alleil Premiersi presenterà- strapiena per l'occasione - dove renderà le sue comunicazioni, raccontando come si è arrivati alla crisi e perché Matteo Salvini ha voluto staccare la spina al Governo. Al termine del suo discorso,Senza dubbio, quella appena trascorsa è stata la notte più lunga dell'esecutivo gialloverde e lasotto il punto di vistaCosa succederà oggiDue le strade: Contee solo dopo decide il da farsi. Contee va direttamente al- In caso dipromesso dadomani,è atteso allaper le medesime comunicazioni. In caso difin qui rimasto in silenzio a guardare dalla finestra l'evoluzione degli eventi - che prenderà in mano le redini,potrebbe rimandareoppure dire sìdelleLe eventualiincideranno anche sullaattuale che prevedeva ill'ultima votazione delle quattro)See non può procedere con ilUn crocevia diquandoavrebbe dovuto comunicare alla