Exploit del comparto dei servizi finanziari in Italia (+2,47%), si concentrano gli acquisti su Exor

settore servizi per la finanza a Piazza Affari

comparto servizi per la finanza europeo

indice EURO STOXX Financial Services

Exor

Azimut

Ftse MidCap

Anima Holding

Banca Generali

Tamburi

Ftse SmallCap

Banca Sistema

M&C

(Teleborsa) - Si muove a passi da gigante ilche fa anche meglio del, con un guadagno di 2.123,4 punti dopo che ieri ha archiviato la giornata a quota 86.077,1.L'intanto guadagna 6 punti dopo un incipit a quota 450.Tra le azioni più importanti del comparto servizi finanziari di Milano, rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,39%.Vola, con una marcata risalita del 2,89%.Tra le azioni del, grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 2,59%.Brilla, con un forte incremento (+2,27%).Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,43%.Tra le azioni del, rialzo marcato per, che tratta in utile dell'1,20% sui valori precedenti.Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,56%.