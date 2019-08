Streaming, Apple TV+ pronta ad investire 6 miliardi

Netflix

Apple

(Teleborsa) - Inizia l'era dello, vera e propria miniera d'oro per quanto riguarda il futuro dell'. Dopo l'entrata in scena di, dopo l'avvento di colossi comeed, ancheprova a ritagliarsi il suo spazio nel mondo dell'Secondo quanto anticipato dal Financial Times, la Mela Morsaper la creazione disulla neonata piattaforma di streaming. In questo modo, il big di Cupertino aumenterebbe il suo investimento iniziale che era di