Enel annuncia cambiamenti al Top Management in Romania

Enel

(Teleborsa) -S.p.A. annuncia che, a partire da oggi, il, fino ad ora responsabile di Enel Green Power per l’Italia. Pignoloni sostituisceche ha lasciato il Gruppo Enel per assumere la guida di Power Public Corporation (PPC), principale utility greca., responsabile Europe and Euro-Mediterranean Affairs di Enel, ha commentato: "Siamo lieti di avere Carlo Pignoloni come nuovo country manager di Enel in Romania. La sua conoscenza del business convenzionale unita alla sua esperienza nelle energie rinnovabili lo ha reso un candidato ideale per questo ruolo. Allo stesso modo a nome mio e di tutto il Gruppo Enel, vorrei estendere la mia gratitudine e il mio apprezzamento a Georgios Stassis per l'eccellente lavoro che ha svolto negli anni e augurargli tutto il meglio per il suo nuovo, sfidante ruolo.”