Borse europee in rialzo

(Teleborsa) - Finale in rialzo per le principali borse europee sulla scia dei. La migliore resta la piazza di Milano con l'Italia in attesa della formazione di un nuovo governo. Londra è rimasta chiusa per festività.Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,29%. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,30%. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 54,44 dollari per barile.Aumenta di poco lo, che si porta a +200 punti base, con un lieve rialzo di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all'1,33%.performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,44%. Resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,44%. Piazza Affari continua la sessione in rialzo, con ilche avanza a 20.676 punti.(+1,59%),(+1,51%) e(+1,18%) in buona luce sul listino milanese.Il settore, con il suo -0,74%, si attesta come peggiore del mercato.di Milano, troviamo(+1,97%),(+1,92%),(+1,92%) e(+1,81%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,70%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,78%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,67%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,58%.Tra i(+1,99%),(+1,92%),(+1,89%) e(+1,88%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,18%.In caduta libera, che affonda del 2,81%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,65 punti percentuali.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,90%.