CNH Industrial, Fidentis conferma "buy"

(Teleborsa) - Nonostante la guerra commerciale in atto tra USA e Cina e che vede il settore agricolo tra i più penalizzati, gli analisti di Fidentis confermano la valutazione aGli esperti dell'ufficio studi, infatti, ribadiscono la raccomandazione "buy" ed il target price che va da 12,50 a 13,50 euro.A Piazza Affari il titolo CNH Industrial si sta portando sotto la parità dopo aver trascorso parte della seduta in buon rialzo.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota che ilmantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,35%, rispetto a +1,61% del).Le implicazioni tecniche attuali delmostrano un rallentamento della trendline al test del supporto a quota 8,225 Euro. Al contrario spunti rialzisti potrebbero spingere all'insù la curva fino al test 8,395. Tecnicamente ci si attende un proseguimento della tendenza ribassista verso nuovi supporti in area 8,147.