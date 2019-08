OCSE, frena crescita 2° trimestre. Italia ultima nell'area G7

(Teleborsa) -, portando larispetto allo 0,6% registrato nei primi tre mesi del 2019. E' quanto rileva l'Organizzazione per la Cooperazione Economica, spiegando che si tratta di unache ha riguardato tutti i Paesi dell'area.In particolare, neglii la crescita è rallentata a +0,5% da +0,8% ed ina +0,4% da +0,7%. Il paese che ha sentito di più le ripercussioni della crisi, tuttavia, è ilcontro il +0,5% dei primi tre mesi dell'anno, a causa delle. Non va meglio per la(a -0,1% da +0,4%), mentre si difende la(+0,3% da +0,2%). Nel complesso dell'UE la crescita è rallentata a +0,2% da +0,5% e perda +0,4%., che nei primi tre mesi dell'anno aveva archiviato un +0,2%. Nel confronto annuale l'economia italiana è lache hanno messo a segno in media una crescita dell'1,6%, in linea con quella dell'area OCSE.Commentando questi numeri, il segretario generale dell'OCSE,, in una intervuista aSkyTg dal G7 di Biarritz, ha fatto riferimento alla, affermando "abbiamo, sono abbastanza forti".