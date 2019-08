Alkemy, fatturato primo semestre +52,7%

Alkemy

(Teleborsa) - Iconsolidati del Grupponel primo semestre 2019, in crescita del 52,7% rispetto a Euro 27,3 milioni del primo semestre 2018. Tale risultato - spiega la società nella nota dei conti - è stato raggiunto anche grazie all'integrazione delle nuove competenze e delle aree geografiche acquisite tramite l’attività di M&A.L’ Ebitda consolidato si attesta a Euro 2,7 milioni, in crescita del 42,1% rispetto a Euro 1,9 milioni del corrispondente periodo 2018, prevalentemente per effetto dell’ampliamento del perimetro del Gruppo e dell’applicazione del principio IFRS 16 (Euro 0,5 milioni).Il(Ebit) consolidato è pari a Euro 1,7 milioni, rispetto a Euro 1,3 milioni in primo 2018 (+30,8%).Ildi periodo si è attestato a Euro 0,8 milioni, rispetto a Euro 0,6 milioni di H1 2018, registrando una crescita del 33,3%.Laal 30 giugno 2019 è negativa per Euro 18,4 milioni (ante IFRS 16, è negativa per Euro 14,1 milioni) rispetto alla posizione finanziaria netta negativa al 31 dicembre 2018, pari a Euro 10,6 milioni.