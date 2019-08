Serie di scioperi nel settore aereo in Spagna

(Teleborsa) - L’ultima parte della stagione estiva rischia di segnare duramente il trasporto aereo in Spagna, dove sono in programma agitazioni del personale di terra di, che dopo avere semiparalizzato l’aeroporto El Prat di Barcellona il 25 e 26 agosto, toccherà lo scaloBen dieci i giorni di sciopero proclamati dai sindacati Uso e Sitcpla e riguardanti il personale, dopo l’annuncio della chiusura di quattro basi iberiche () dal prossimo 8 gennaio 2020, e conseguente cessazione del rapporto di lavoro per 512 dipendenti, dei quali circa 200 piloti. Una decisione che il vettore irlandese motiva con gli effetti dellae, soprattutto, con la mancata consegna dei nuovi, ancora in attesa di nuova certificazione per riprendere a volare. I giorni interessati dallo sciopero sono 1, 2, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 e 29 settembre.