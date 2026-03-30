Spagna, vendite al dettaglio in frenata al 2,2% a febbraio
(Teleborsa) - Frena il commercio al dettaglio in Spagna nel mese di febbraio. Secondo l'ultima rilevazione dell'Istituto Nazionale di Statistica spagnolo (INE), le vendite al dettaglio hanno registrato una crescita del 2,2% su base annua (dato destagionalizzato), dopo il +4% riportato a gennaio. Il dato risulta anche nettamente peggiore delle attese degli analisti, che indicavano un aumento del 3,8%.
Su base mensile si registra un decremento dello 0,1% dopo il dato invariato del mese precedente.
La serie grezza (non destagionalizzata) registra un incremento pari al 2% su base annuale dal +4,6% precedente.
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