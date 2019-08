Leonardo balza in borsa su giudizi Morgan Stanley e Equita

(Teleborsa) -

Ottima performance per Leonardo, che scambia in rialzo del 3,49% a 10,675 euro, risultando stamattina il miglior titolo del FTSE MIB. A sostenere i corsi c'è anche un giudizio di Morgan Stanley, che ha avviato la copertura sul titolo con giudizio Overweight, indicandolo anche come top pick (titolo preferito) nel settore Difesa. Il tasrget price è indicato a 12,75 euro, con un potenziale upside del 20% rispetto alle attuali valutazioni.

La banca d'affari ritiene che il piano di rilancio (turnaround) sia a buon punto e che gli effetti si iniziano a vedere anche dal punto di vista finanziario.



Giudizio positivo anche dagli analisti di Equita che indicano un Buy con nTP di 12,5 euro, in attesa di novità sul fronte degli ordini di elicotteri dal Canada.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, si nota che la Holding italiana nei settori dell'aeronautica mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,99%, rispetto a +1,81% del principale indice della Borsa di Milano).



Lo status tecnico di medio periodo di Leonardo rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 10,79 Euro, mentre i supporti sono stimati a 10,57. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 11,01.