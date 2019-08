Scuola, Decreto Inclusione inutile senza corpo docente stabile

(Teleborsa) - Dopo l'adozione del, avranno una nuova conformazione leper l'accertamento della condizione diIl problema è che, inoltre non c’è la trasformazione dell’organico di fatto dei docenti di sostegno in organico di diritto, oltre che laai servizi di assistente all'autonomia e alla comunicazione. In mancanza di una norma cogente, le ore di sostegno indicate nel Pei (Piano Educativo Individualizzato) saranno ancora inferiori al previsto."Si parla del Decreto Inclusione, maogni novità introdotta è destinata a incidere davvero poco", commenta, Presidente, che continua "non ottemperando alla richiesta dei giudici, il ministero dell’Istruzione ha continuato a conferire le supplenze su, con i numeri che stanno assumendo proporzioni sempre più preoccupanti: quest’anno si supererà la soglia delle, a cui se ne aggiungeranno anche almeno altre 10 mila collocate in organico di diritto"."Con l’annoso problema dell’assegnazione dei- conclude Pacifico -, considerando che i corsi di specializzazione sono ancora in corso, si prevede che addiritturaverranno assegnate a. E in contemporanea, gli insegnanti specializzati e formati non vengono immessi in ruolo".