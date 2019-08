Banca Carige, siglato addendum per assegnazione azioni gratuite

Banca Carige

(Teleborsa) - I Commissari died i vertici dello Schema Volontario di intervento del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) hannoavente ad oggetto i meccanismi dicome previsto dall'accordo quadro del 9 agosto scorso.L'accordo in questione era finalizzato ale funzionale allanonché alla ricostituzione degli organi dell’amministrazione ordinaria della Società.L'accordo prevede, fra l'altro, l'assegnazione di azioni agli attuali azionisti di Carige, a prescindere dalla partecipazione o meno all'aumento di capitale, per unpari allo(55.265.855 azioni). L'assegnazione di azioni gratuite avverrà nel rapporto difino a 500 mila azioni; oltre tale soglia (ma entro lo 0,1% di partecipazione del Capitale Sociale) l’assegnazione sarà a riparto. Ne deriva un. Inoltre, il premio sarà maggiorato per gli azionisti che parteciperanno all'Assemblea del 20 settembre 2019 e voteranno l'aumento di capitale per massimi 700 milioni di euro. Nel caso in cui la partecipazione delle azioni aventi diritto al premio sia pari o superiore al 20% del Capitale Sociale, le azioni gratuite saranno assegnate ai soli partecipanti cheDaidai Commissari, in vista dell'assemblea, emerge che la banca ligure ha registratounadi euro. Tuttavia, ilaggiornato prevede per l'Istituto un, stimato in 74 milioni nel 2023, con un ritorno sul capitale del 6,2%. Si attendono poi nell'arco di pianoassegnati da BCE comprensivi di guidance (Cet1 ratio pari all'11,8% e Overall Capital Requirement pari al 15,3%2) e un NPE ratio lordo, il rapporto delle esposizioni non performing, costantemente inferiore al 5%.