Illimity avvia iter per SGR investimento in crediti distressed

illimity Bank

(Teleborsa) -, start-up bancaria specializzata nei crediti alle PMI e nel settore degli Npl corporate, ha avviato ad agosto l'iter autorizzativo per la creazione e l'avvio di una società di gestione del risparmio (illimity Sgr) controllata interamente dalla banca.Ottenute le autorizzazioni da parte delle autorità competenti - spiega la società - illimity Sgr avvierà l'operatività "e avrà per oggetto la gestione del patrimonio di organismi di investimento collettivi alternativi (Fia) riservati, di tipo chiuso, costituiti con fondi propri e di investitori istituzionali terzi".Il primo fondo gestito dalla illimity SGR investirà in crediti(“UTP”) con prospettive di ristrutturazione e ritorno in bonis, tramiteche hanno originato i crediti. Questa iniziativa consentirà di affiancareall'attività di investimento diretto della, anche l’attività di gestione per conto di terzi, realizzando così una diversificazione dei ricavi verso la componente commissionale.