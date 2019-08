Scuola, decreto precari addio. in Gazzetta Ufficiale non c’è traccia

(Teleborsa) - Si può dare per "ufficialmente saltato" il decreto sulla scuola emanato dal Governo ad inizio mese.che il Governo aveva approvato il 6 agosto scorso "salvo-intese", ma in Gazzetta Ufficiale l’atteso decreto non c’è stato. Il provvedimento conteneva diverse misure destinate a dare stabilizzazione del rapporto di lavoro per decine di migliaia di docenti con contratto a tempo determinato, seppure con effetti non immediati, ma solo nel 2020.Secondo, presidente del sindacato della scuola,, "diventa necessario procedere con il reclutamento da graduatorie di merito, regionali e d'istituto. Si deve attuare la, educatori ed assistenti alla comunicazione, lsu, la conferma dei ruoli degli insegnanti assunti con riserva dopo il superamento dell'anno di prova, latra personale precario e di ruolo con rivisitazione della"."Indispensabile - conclude Pacifico - operare con, debellando quelli di fatto e potenziando quelli posti neie infine aumentare gli stipendi partendo dalle risorse già presenti".