Commissione Banche, slitta il debutto previsto per il 4 settembre

(Teleborsa) - E' stata la prima riunione della Commissione di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, prevista per il prossimo 4 settembre. L'incontro inaugurale in cui si dovrà procedere all'elezione del presidente vede slittare il proprio debutto a causa del momento delicato in cui imperversa la politica nostrana, impegnata nella formazione del nuovo governo M5S-Pd. La stessa carica vacante potrebbe infatti essere uno dei tasselli di compromesso tra le due forze politiche ora al tavolo delle contrattazioni.- 20 senatori e 20 deputati-grillino, che però dichiarandosi ufficialmente contrario all'accordo del suo partito con i dem, sembra aver probabilmente perso lo scarto che lo faceva presagire in testa alle preferenze.