Piazza Affari tonica in un'Europa cauta

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

immobiliare

beni per la casa

telecomunicazioni

tecnologia

Moncler

Atlantia

Ferragamo

Azimut

STMicroelectronics

Banca MPS

Biesse

Sesa

IGD

Autogrill

Reply

(Teleborsa) - All'insegna dellail bilancio nel Vecchio Continente, mentre si distingue la performance positiva mostrata a Piazza Affari in attesa di novità sulla formazione del nuovo Governo notizie negative sono giunte dal fronte manifatturiero dell'Eurozona , con il PMI ancora sotto la soglia dei 50 punti, livello che fa da spartiacque tra espansione e contrazione.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,06%. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.520,3 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,29%.Torna a scendere lo, attestandosi a +170 punti base, con un calo di 4 punti base,mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,00%.trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia, bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dello 0,94%, nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità.; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 23.330 punti. Poco sopra la parità il(+0,66%), come il FTSE Italia Star (0,6%).Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+1,59%),(+1,17%) e(+1,04%).In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,49%.Tra idi Milano, in evidenza(+1,61%),(+1,58%),(+1,35%) e(+1,34%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,56%.di Milano,(+3,86%),(+2,30%),(+2,29%) e(+2,25%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,69%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,65%.