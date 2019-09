Uragano Dorian, Bahamas: condizioni catastrofiche, morti per strada

(Teleborsa) -con "". Lo ha dichiarato, ministro responsabile di Grand Bahama per il governo delle Bahamas, riferendo sui danni provocati dall'uragano,(la più alta), che si è abbattuto sull'arcipelago., ma "non siamo ancora in grado di confermare queste indicazioni fino a quando non vedremo con i nostri occhi", ha aggiunto il ministro degli esteri delle Bamahas,, alla CNN., secondo la prima stima dei danni stilata dalla International Federation of Red Cross, mentre laLa furia dell'uragano si è abbattuta sull'arcipelago, composto da 700 isole, conin quello che è il secondo uragano atlantico più forte mai registrato, dopo Allen del 1980,"Questo è probabilmente il giorno più triste per me per rivolgermi al popolo delle Bahamas.", ha sottolineato il premierin un tweet. ": pregate per noi".L'dove Dorian arriverà tra la notte e la mattina di domani: oltre mille voli sono stati cancellati, in particolare in, mentre inil governatore Henry McMaster ha ordinatodello Stato.