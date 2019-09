Nautica, Mit: prende il via lo sportello telematico del diportista

(Teleborsa) - È attivo lo, che consente di poter effettuare le nuove, istituito presso il CED della Motorizzazione e che conterrà le informazioni di carattere tecnico e giuridico. Lo rende noto ilin un comunicato.È stato inoltre costituito l'che provvederà a verificare le iscrizioni, le trascrizioni e le annotazioni degli atti soggetti a pubblicità navale, compresi quelli costitutivi di garanzie sulle unità da diporto, sulla base della documentazione acquisita dagli STED."Si tratta - si legge in una nota - di una innovazione che ilha fortemente voluto, nell'ottica di. Un grande passo in avanti grazie al quale sarà possibile gestire centralmente i dati identificativi delle unità da diporto, affrancandosi progressivamente dai registri cartacei in custodia presso le locali Capitanerie di Porto, Uffici circondariali marittimi ed Uffici provinciali della Motorizzazione".Con tale sistema, inoltre, spiega il ministero,(inclusi i fermi amministrativi) da un qualunque STED sul territorio nazionale, senza necessità di doversi recare presso l`ufficio presso il quale è stata originariamente immatricolata l`unità stessa.Sono attualmente attivi, in qualità di STED, le Capitanerie di Porto e gli Uffici Provinciali della Motorizzazione, mentre i raccomandatari marittimi e gli studi di consulenza che intendano attivare uno STED presso la propria sede, dovranno presentare apposita richiesta all'Ufficio Provinciale Motorizzazione competente per territorio.I servizi dello STED sono disponibili tramite il Portale dell'Automobilista (www.ilportaledellautomobilista.it), unitamente alla manualistica completa dell'applicativo ed a un breve video formativo che illustra l`utilizzo della procedura per le nuove immatricolazioni.