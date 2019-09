Enel positiva: Equita SIM alza prezzo obiettivo

Enel

(Teleborsa) - Segno più per il titoloa Piazza Affari (+0,88% a 6,74 euro), dopo cheIeri, 3 settembre 2019, è stato comunicato che Enel è entrata a far parte dello Stoxx 50 , l'indice azionario delle principali aziende dell'Eurozona che comprende una rappresentazione dei principali settori industriali. Si tratta di una "notizia positiva", scrivono gli analisti: "l'entrata nell'indice potrebbe favorire ulteriori volumi in acquisto per le indicizzazioni dei fondi. Enel chiude inoltre l'aumento di capitale di Enel Americas al 99,49%, salendo quindi nel controllo del gruppo dal 56,8% al 57,19% (rimane aperta l'opzione di salire ulteriormente fino al 65%). Alziamo il target del 5% a 7 euro per la riduzione del risk free - spiegano gli esperti - . Confermiamo la visione positiva, riteniamo che il piano di fine anno possa offrire ulteriori spunti per una revisione delle stime positiva".