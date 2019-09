Mediaset: Vivendi ha torto, nessun rischio di gravi controversie

Vivendi

Mediaset

(Teleborsa) - "In merito al comunicato stampa diffuso daa margine dell'Assemblea degli Azionisti di oggi, ribadiamo quanto affermato dal, un progetto industriale che punta a creare la casa europea di tutte le televisioni: Vivendi, ha detto Confalonieri, sta cercando di far passare in secondo piano la valenza industriale del progetto MFEMediaForEurope. Né Vivendi, né Simon fiduciaria hanno titolo per esercitare i diritti amministrativi connessi a tutte le azioni acquistate da Vivendi". E' quanto si legge in una nota di Mediaset.Il Consiglio di amministrazione, prosegue Mediaset, "non ha assunto alcuna decisione che sta 'trascinando la loro società in gravi controversie' come sostiene Vivendi nella sua ultima inaccettabile comunicazione, ma"."Non solo quindi Vivendi ha torto, ma stupisce che continui a diffondere accuse prive di fondamento con l'unico scopo di deprimere l`andamento del titolo Mediaset in Borsa", conclude la nota.