Brexit, Pence: "USA sostengono addio all'UE"

(Teleborsa) - Glianche con unÈ il messaggio cheha fatto aver al premier britannico tramite il vicepresidentericevuto stamattina al 10 di Downing Street. "", ha detto Pence secondo quanto riporta il pool della Casa Bianca al seguito del vicepresidente.Pence ha anche aggiunto che "".Nel frattempo,nella sua battaglia per la Brexit. A dare, ministro per l'Università e la ricerca."È stato un onore rappresentare Orpington per 9 anni e servire come ministro sotto tre premier", si legge nel tweet con cui Jo Johnson ha annunciato l'addio al governo."Nelle ultime settimane sono stato- è una tensione irrisolvibile ed è tempo per altri di assumere i miei ruoli di deputato e ministro".