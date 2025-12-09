Analisi Tecnica: USD/CAD dell'8/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 dicembre
Seduta trascurata per il cross USD contro "Loonie", che archivia la giornata con un timido +0,2%.
Lo scenario di medio periodo del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 1,3936. Supporto a 1,3797. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 1,4075.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)