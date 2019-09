Fineco: ad agosto raccolta netta a 397 milioni, da inizio anno a 4,15 miliardi

Fineco Bank

(Teleborsa) - Nel mese di agosto la(+11% su anno), confermandosi solida, di grande qualità e ottenuta senza fare ricorso a politiche commerciali di breve periodo. La raccolta in risparmio gestito si attesta a 123 milioni (+21% su anno). Da inizio anno la(-7% su anno): la raccolta gestita ha raggiunto 1,599 miliardi, la raccolta amministrata si è attestata a -142 milioni e la raccolta diretta a 2,694 miliardi.Da inizio anno la raccolta in "" ha raggiunto(+2% su anno) e la raccolta netta dei nuovi servizi di consulenza evoluta Plus e Core Multiramo Target si attesta a 2,653 miliardi. L'incidenza dei Guided Products rispetto al totale AuM è salita al 69% rispetto al 65% di agosto 2018 e al 67% di dicembre 2018. La raccolta da inizio anno tramite la rete di consulenti finanziari è stata pari a 3,614 miliardi.Il(+10% rispetto a agosto 2018 e a dicembre 2018). Al 31 agosto 2019 Fineco Asset Management gestisce masse per 12,3 miliardi, di cui 7,1 miliardi classi retail e circa 5,2 miliardi relativi a classi istituzionali. Da inizio anno sono stati acquisiti 76.865 nuovi clienti, di cui 7.287 nuovi clienti nel solo mese di agosto. Il numero dei clienti totali al 31 agosto 2019 è di circa 1.330.500, in crescita del 6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente."Anche il mese di agosto – ha commentato, amministratore delegato e direttore generale di Fineco - ha visto una, confermando la capacità dei nostri consulenti di affiancare i clienti e di rispondere concretamente alle loro esigenze, con un'ampia offerta di prodotti e servizi di consulenza. Un risultato particolarmente rilevante perché ottenuto in un mese caratterizzato da una componente di stagionalità e che conferma una crescita sana e sostenibile, favorita da un approccio fair e trasparente nei confronti dei nostri clienti".