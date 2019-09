Top Manager Reputation: Cairo, Starace e Descalzi sul podio

Cairo

(Teleborsa) - Chi tra i top manager delle principali aziende italiane ha la migliore reputazione online? Secondo l’Osservatorio permanente di Reputation Science,, con 77,87 punti: oltre alle novità di La7, come il tentativo di portare a bordo Antonella Clerici, e alle notizie calcistiche, secondo alcuni rumors, avrebbe raccolto apprezzamenti oltremare da Trump, che vedrebbe di buon occhio una sua avanzata in politica.e guadagna 1,67 punti grazie agli ottimi risultati semestrali di(66,39) conche mette a segno una crescita a doppia cifra (+23%) della generazione di cassa, che ha rassicurato i mercati nonostante uno scenario generale meno favorevole rispetto al semestre precedente.(64,90), che a un anno dalla scomparsa di Sergio Marchionne ne ha onorato il ricordo con parole toccanti (“il suo esempio è vivo e forte in ognuno di noi"). Proprio insieme a lui Elkann aveva deciso di finanziare il progetto del nuovo campus scolastico ad Amatrice, inaugurato poche settimane fa.con 61,67, seguito al(58,75), che sale di una posizione con il progetto di “decoro urbano” diper i piccoli comuni, e al(58,48) che scala tre posizioni grazie agli utili record.grazie all’ ok di CDP a “Progetto Italia ”, di cui Salini-Impregilo è capofila, e al completamento dei lavori della metropolitana di Copenhagen. In Top 100 segnaliamo le crescite rilevanti di:(16°), la sua gestione della Fiorentina piace e gli fa guadagnare cinque posizioni;(18°), fa un salto di sedici posti grazie alle dichiarazioni sulla riapertura delle trattative trae al boom dei profitti;(49°), presenta il piano sulla sostenibilità e guadagna undici posizioni;(53°) aderisce al “Fashion Pact” per l’ambiente e sale di diciassette.