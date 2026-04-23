Cairo Communication, Equita abbassa TP a causa di un quarto trimestre deludente

(Teleborsa) - Equita SIM ha ridotto il target price su Cairo Communication , gruppo editoriale quotato su Euronext STAR Milan, da 3,30 a 3,10 euro, confermando il rating Buy con rischio High, dopo risultati del quarto trimestre 2025 al di sotto delle attese principalmente per la divisione spagnola di RCS.



L'EBITDA adjusted del Q4 è sceso del 9% a 75,5 milioni (attesi 82 milioni), con RCS Spagna in calo da 20 a 15 milioni per la perdita di un cliente nel segmento MUX. L'utile netto si è attestato a 23 milioni (attesi 30 milioni).



Per il 2026 Equita taglia le stime di EBITDA del 3% a 183 milioni (in linea con la guidance aziendale di EBITDA sostanzialmente piatto) e riduce le stime sul bottom line del 18-20% a 37 milioni per effetto di maggiori ammortamenti e oneri finanziari. Il management si dice fiducioso sulla ripresa della Spagna grazie al lancio di Veo7 e a una maggiore efficienza nella raccolta pubblicitaria, mentre il 2026 beneficerà del Giro d'Italia con partenza dall'estero.

Condividi

```