Governo al Senato, Conte a Salvini: "Arroganza da chi voleva pieni poteri"

(Teleborsa) - Botta e risposta tra il premierdove il governo Conte bis attende il, dopo il sì incassato alla Camera Nella replica, dopo il passaggio sulla nomina di Paolo Gentiloni a Commissario UE agli Affari Economici e la richiesta di rivedere le regole del patto di stabilità e crescita, il presidente del Consiglio si è rivolto al leader della Lega, tra i fischi dei senatori leghisti, ""."Con una, qualcuno ha deciso di togliere la fiducia al governo, cosa che è legittima, ha, di': se questo era il progetto, è comprensibile che, pur nel rispetto della Costituzione, e hanno evitato al Paese una gravissima incertezza economica e politica,i", dice il premier.", ha aggiunto il premier che ha ricordato come prima "ero alfiere degli interessi nazionali e ora scopro che non lo sono mai stato".", conclude prima di elencare i punti chiave del programma di governo, dalla ricerca all'agricoltura, soffermandosi poi sull'economia.Conte ha infatti ribadito che ladeve "essere un incentivo per le imprese", con il "cuneo fiscale a totale vantaggio a lavoratori", ricordando che nella prossima manovra la maggior parte delle risorse andranno usate per evitare l'aumento dell'Iva."Subito si riuniscono per parlare di un tema che interessa alla gente: la legge elettorale Con, aveva attaccato Salvini nel suo intervento in Senato."Abbiamo- ha aggiunto - Abituatevi alle piazze, siete. Il governo è basato sulla spartizione delle poltrone e sulla paura del voto degli italiani".