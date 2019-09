Fisco, "no" di Confesercenti a tassa sui contanti: stangata su consumi

(Teleborsa) - Confesercenti commenta ladi disincentivare l’utilizzo del contante applicando una commissione del 2% sui prelievi eccedenti i 1.500 euro mensili.La Confederazione italiana esercenti dice "no" alla tassa sui contanti poiché - spiega - sarebbe una "" e un ""."Quella della tassa sui contanti: sarebbe una stangata da miliardi di euro sui consumatori, che concorrerebbe sicuramente a deprimere ancora di più la spesa delle famiglie, già in rallentamento. Ci chiediamo inoltre quale sarebbe l’impatto di una misura del genere sulla popolazione più anziana del nostro Paese" - afferma Confesercenti."Siamo assolutamente convinti - continua la nota - della, non solo per ragioni di tracciabilità e trasparenza, ma anche di. Ma al bastone preferiremmo la carota: quella della, meglio incentivare l’utilizzo di carte di credito e bancomat, con".