Tamburi alza il velo sul primo semestre

Tamburi Investment Partners

(Teleborsa) -(TIP) archivia i primi sei mesi del 2019 con un(pro-forma) che si attesta a 41 milioni di euro. Ilè di circa 783 milioni, oltre 116 milioni in più rispetto al 31 dicembre 2018.per attività di advisory nel periodo sono stati di circa 5,3 milioni, rispetto a circa 1,6 milioni nel primo semestre 2018 mentre i proventi finanziari – prevalentemente dividendi da partecipate e interessi attivi – sono stati di circa 7 milioni.Ladel Gruppo TIP – tenuto anche conto del prestito obbligazionario TIP 2014-2020 – al 30 giugno era negativa per circa 138,0 milioni, rispetto ai circa 140,5 milioni al 31 dicembre 2018. Nel corso del semestre sono stati liquidati gli impieghi in obbligazioni e sono stati rinegoziati alcuni fidi e finanziamenti con un conseguente incremento delle disponibilità per i nuovi investimenti