Tutti positivi i mercati del Vecchio Continente

FTSE MIB

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

Tecnologia

costruzioni

beni per la casa

utility

chimico

STMicroelectronics

Buzzi Unicem

Prysmian

CNH Industrial

Italgas

A2A

Terna

Enel

Technogym

Banca Ifis

Credito Valtellinese

Mondadori

De' Longhi

Sias

SOL

ASTM

(Teleborsa) -, con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Gli investitori attendono con ansia le riunioni delle banche centrali, sperando in nuovi stimoli all'economia. Domani sarà la volta della BCE e la settimana prossima della Fed e della Banca Centrale del Giappone.Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,18%. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,35%. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dello 0,80%.Sulla parità lo, che rimane a quota +157 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,03%.sostenuta, con un discreto guadagno dello 0,83%, buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,01%, performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,42%.; sulla stessa linea, ilin aumento dello 0,73%. Sale il(+0,85%), come il FTSE Italia Star (1,0%).(+2,84%),(+2,33%) e(+1,72%) in buona luce sul listino milanese.Nel listino, i settori(-0,64%) e(-0,50%) sono tra i più venduti.Tra idi Milano, in evidenza(+3,19%),(+2,87%),(+2,71%) e(+2,24%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,89%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,71%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,69%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Al Top tra le azioni italiane a(+5,77%) dopo la semestrale,(+3,38%),(+2,67%) e(+2,56%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,10%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,99%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,74%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,65%.