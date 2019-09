Appuntamenti e scadenze: settimana del 16 settembre 2019

Gabelli Value For Italy

(Teleborsa) -Attività Istituzionali - Il Presidente Mattarella sarà alla Cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico a l'AquilaBanca d'Italia - Mercato finanziario; Finanza pubblica: fabbisogno e debito; Debito delle Amministrazioni centrali; Debito lordo delle Amministrazioni pubblicheGiappone - Borsa di Tokyo chiusa per festivitàTesoro - Regolamento medio-lungo- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- Risultati di periodo: CdG Bilancio- CDA: Relazione semestraleIVA liquidazione mensile - Liquidazione IVA del mese precedente.IRPEF – addizionali regionali e comunali - Versamento delle addizionali regionali e comunali relative al mese precedente.IRPEF ritenute alla fonte su redditi lavoro dipendente e assimilati - Versamento delle ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati, su provvigioni e di lavoro autonomo a professionisti.Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA - Scadenza per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA relative al II trimestre 2019.Split payment - Versamento dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di "scissione dei pagamenti"IVA versamento - mensile - Versamento dell’imposta se dovuta.INPGI - versamento - Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dei giornalisti relativi al mese precedente.CASAGIT - denuncia - Presentazione alla casagit della denuncia contributiva relativa al mese precedente.CASAGIT - versamento - Versamento dei contributi dei giornalisti relativi al mese precedente.INPS – Gestione separata - Versamento alla Gestione Separata dei contributi corrisposti su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi.INPS - versamento - Versamento dei contributi INPS relativi alle retribuzioni dei dipendenti corrisposte nel mese precedente.INPGI - denuncia - Presentazione all'Inpgi della denuncia contributiva relativa al mese precedente.CNA - Rapporto 2019 dell’Osservatorio permanente sulla tassazione delle piccole e medie imprese - La CNA presenterà a Roma il Rapporto che esamina andamenti e disparità del Total tax rate sulle imprese artigiane, micro, piccole e medie, a partire dalle ore 11 nell'auditorium della CNA nazionaleFOMC - Inizia la riunione di politica monetaria- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Relazione semestrale- Risultati di periodo- CDA: Relazione semestraleFOMC - Conferenza stampa di Jerome PowellFOMC - Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassiBOJ - Inizia la riunione di politica monetaria- Risultati di periodo- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- Risultati di periodo- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestraleACEA - Pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa nei mesi di luglio e agostoBanca d'Italia - Bilancia dei pagamenti e posizione patrimonialeBOJ - Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Bilancio- CDA: Relazione semestraleBOE - Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e pubblicazione verbaliBanca d'Italia - Indicatori di solidità finanziaria; Titoli di debitoScadenze tecniche - Scadenza Futures su Azioni e Opzioni; Scadenza Futures su indice FTSE MIBTesoro - Comunicazione CTZ - BTP€i- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestraleEconomia - Bilancio mensile finanza pubblica della Gran Bretagna