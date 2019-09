Ferretti Group verso la Borsa. IPO chiusa entro fine ottobre

(Teleborsa) -che la porterà a quotarsi. La società, leader nella progettazione, produzione e commercializzazione di motor yacht di lusso, ha presentato i dettagli dell'offerta che la porterà sul MTA.L'IPO si compone didi vendita die da un(offerta secondaria) che riguardadegli attuali azionisti, rivolto a(esclusi USA) eamericani. La struttura definitiva dell'Offerta e la suddivisione fra offerta primaria e secondaria sarà determinata successivamente.Ferretti intende poi offrire lecon responsabilità strategiche a "sconto" rispetto al Prezzo di Offerta.. Nell'ambito dell'Offerta, Barclays Bank PLC, BNP Paribas, Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. e UBS Investment Bank agiranno in qualità di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners. BNP Paribas agirà anche come Sponsor ai fini della Quotazione.Ferretti, intendee prevede di utilizzare tale importo per. Il Gruppo, ha chiuso il 2018 con ricavi per 600 milioni ed ha una quota dell'8% nel mercato della produzione di yacht seriali e semi-custom. La leadership del Gruppo Ferretti trova le sue radici in- Ferretti Yachts, Custom Line, Riva, Pershing, CRN, Mochi Craft, Itama e Wally - mentre il modello di business del Gruppo Ferretti si basa su unacon sei cantieri navali, specializzati per marchio e dimensione delle imbarcazioni, in Italia ed una rete globale di circa 60 dealer in oltre 70 paesi e più di 300 broker.Ferretti è sostenuta da due, la cinese, attraverso F Investments, mentre il team dirigenziale è guidato dall'Amministratore Delegato