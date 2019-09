Coca Cola acquista acque minerali Lurisia per 88 ml di euro

(Teleborsa) -, ha sottoscritto un accordo preliminare per l', storica azienda italiana di acque minerali e bibite attualmente controllata dal fondo d'investimento privato, gestito da DeA Capital Alternative Funds SGR, dalla famigliae daIl valore dell'azienda è stato concordato in, soggetto ad aggiustamento prezzo come da prassi di mercato, come si legge nel comunicato Il completamento dell'acquisizione è soggetto ad alcune condizioni ed è atteso per la fine del 2019.Come parte dell'operazione,, attuale presidente e amministratore delegato di Lurisia, e, rappresentanti di due degli azionisti venditori,di Acque Minerali al fine di assicurare continuità di business. L'acquisizione èoperata con il supporto di The Coca-Cola Company, in linea con simili operazioni precedenti.