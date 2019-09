Lloyd’s, utile lordo sale a 2,6 miliardi di euro nel primo semestre del 2019

(Teleborsa) - Nel primo semestre del 2019 ihanno registrato un(£ 2,3 miliardi sterline), sostenuto da un combined ratio del 98.8% e da rendimenti degli investimenti di 2,6 miliardi, in quanto il mercato ha beneficiato diderivanti dalla riduzione deistatunitensi e britannici e dei sostanziali rendimenti dei titoli azionari nei primi sei mesi del 2019.Ladei Lloyd’s – informa una nota del gruppo assicurativo britannico - rimane: le risorse nette hanno raggiuntoed il coefficiente di copertura dellacentrale è aumentato raggiungendo il. La forza finanziaria del mercato dei Lloyd’s è stata rimarcata dalle recenti conferme dei rating Lloyd’s da parte di Standard & Poor’s (A+ Strong), AM Best (A Excellent) e Fitch (AA- Very Strong).nel periodo fino a giugno 2019 sono stati di, e registrano una crescita dell’1,8% rispetto allo stesso periodo nel 2018. L’eliminazione delle fluttuazioni nei tassi di cambio esteri e della crescita prodotta da nuovi sindacati porta, però, ad una riduzione dei premi, basata sugli stessi parametri, del 2,6% in quanto i sottoscrittori hanno rivalutato ed adeguato i propri portafogli allo scopo di migliorare la performance ed i tassi medi sono aumentati del 3,9%. Il mercato dei Lloyd’s ha registrato anche unaper l’esercizio corrente (2019) rispetto allo stesso periodo nel 2018. Insieme, questi cambiamenti riflettono il rafforzamento della disciplina nella sottoscrizione applicata nel 2019.La percentuale dellesi è ridotta dell'1,2% da 39,3% nel 2018 a 38,1% nel 2019. Minori spese amministrative che riflettono i costanti sforzi del mercato per una migliore gestione dei costi, hanno contribuito ad una riduzione del 1,5% mentre si è registrato un lieve aumento dello 0,3% nel tasso relativo ai costi di acquisizione a causa di cambiamenti nella composizione degli affari., Chief Executive Officer dei Lloyd’s, ha commentato: "Siamo soddisfatti di aver registrato un utile nel primo semestre del 2019. E’ incoraggiante vedere che il mercato dei Lloyd’s mostracome confermano la riduzione dei premi lordi sottoscritti ed il miglioramento dell’attritional loss ratio per l’esercizio corrente. Riconosciamo però l’importanza di mantenere unaal fine di confermare questo impulso positivo per tutto il 2019 e negli anni a venire. Dobbiamo assicurare che il mercato possa produrre unae, allo stesso tempo, fare scelte coraggiose su come soddisfare le aspettative dei nostri clienti e di tutti i nostri stakeholders in futuro. Lagarantirà che il nostro mercato sia pronto per queste sfide e per le opportunità che si presenteranno con i primi progetti che saranno annunciati il 30 settembre”.