Regione Sicilia e Terna siglano accordo su sicurezza e sostenibilità Rete

(Teleborsa) - Il presidente della Regione Siciliana,, l’amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestitie l’amministratore delegato di Terna,, hanno firmato oggi unper interventi per ladel sistema elettrico e loe.L’obiettivo è quello ditra i soggetti coinvolti al fine di realizzare progetti diin tema di energia, in stretta collaborazione anche con lenella definizione delle azioni e degli interventi necessari sui vari territori e con il coinvolgimento della popolazione.In particolare,istituzionale a favore dellae favorirà il coinvolgimento delle pubbliche amministrazioni e delle istituzioni interessate dalle iniziative. Offrirà inoltrealla Regione nello svolgimento delle attività di realizzazione di infrastrutture nei campi dell’edilizia scolastica, della sanità e della viabilità. In tali ambiti, Cdp valuterà eventualialle specifiche iniziative, valorizzando le proprie competenze economico-finanziarie. L’Accordo prevededella Sicilia per un ammontare pari aTra queste opere ci sono la realizzazione di unche collegherà la Stazione elettrica dia quella di, per migliorare la continuità della fornitura dell’energia elettrica nell'area centrale della Regione; la costruzione di unche collegherà la stazione elettrica di(CT) con quella di(SR) con l’obiettivo di aumentare la continuità del servizio e la stabilità delle tensioni nella Sicilia orientale; la realizzazione di unaper superare le congestioni sulla rete Alta Tensione nell'area centro orientale dell’isola; interventi dielettrica die di; un progetto utile a rafforzaree mediante la realizzazione di unfra Sardegna e Continente che consentirà di realizzare il progressivo piano di decarbonizzazione del sistema elettrico; un progetto diprevista dall’accordo intergovernativo firmato ad aprile 2019.