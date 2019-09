Airbnb, Consiglio Stato rinvia questione a Corte UE

(Teleborsa) -, la società che si occupa degli affitti brevi, perchéalle locazioni effettuate con il proprio sistema la-che da due anni prevede una tassazione agevolata al 21% - e didelle locazioni."Il Consiglio di Stato - sottolinea una nota di Federalberghi - nel rivolgersi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, hala ricorrenza deialla diretta disapplicazione della normativa contestata ed ha affermato che, che a febbraio ha respinto il ricorso di Airbnb,".Lapidario il commento del presidente di Federalberghi,: "Confidiamo che la Corte di Giustizia metta fine a questa commedia, che vedepur di non rispettare le leggi dello Stato. Siamo stanchi di assistere a questa esibizione indecorosa dei colossi del web, chema dimenticano di pagare quanto dovuto al fisco italiano, con un comportamento a dir poco opportunistico”."Federalberghi - ricorda Bocca - è intervenuta nel giudizio al fianco dell'Agenzia delle Entrate perdel mercato, nell'interesse di tutti gli operatori, perché l'o tanto le imprese turistiche tradizionali quanto coloro che gestiscono in modo corretto le nuove forme di accoglienza”.Dal canto suo,ha letto diversamente il rinvio alla Corte europea, leggendovi un segnale didella questione. "Abbiamo da subito inteso offrire ampia collaborazione al legislatore - sottolinea la big del web - manifestando i nostri dubbi sia sulla fattibilità tecnica, sia sulla discriminatorietà e la incompatibilità con il diritto europeo della Legge Airbnb"."Confidiamo che il rinvio possa riaccendere il dibattito e il confronto con gli operatori - prosegue - per una, inclusi quelli che consentono anche pagamenti in contante, al tema dell’ospitalità legale".Airbnb ricorda infine che è stataal Ministero delle Finanze una, affinché le autorità deputate possano svolgere più efficacemente il loro lavoro.