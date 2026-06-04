Brioschi Sviluppo Immobiliare, nominati vicepresidente Pezzoli e amministratore delegato Raschi

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di Brioschi Sviluppo Immobiliare , preso atto della nomina a presidente del consiglio di amministrazione conferita a Matteo Cabassi da parte dell’assemblea degli azionisti del 22 maggio 2026, ha nominato vicepresidente del consiglio di amministrazione Luigi Pezzoli e amministratore delegato Andrea Raschi, attribuendo, inoltre, le deleghe di gestione.



Sono stati quindi, tra l'altro, costituiti il comitato controllo, rischi e sostenibilità ed il comitato nomine e remunerazioni ai quali sono stati designati i consiglieri non esecutivi Mariateresa Salerno, Silvia Vacca, Raffaella Viscardi e Daniele Conti, le prime tre indipendenti.



Successivamente sono stati nominati i componenti dell’organismo di vigilanza Iole Anna Savini e Giovanna Galasso.



È stato poi attribuito al responsabile dell’ufficio societario della Società Sergio Barilaro l’incarico di segretario del consiglio di amministrazione.



Con il parere favorevole del collegio sindacale il consiglio ha confermato dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Alessandro Ticozzi, revisore legale con pluriennale esperienza accademica in ambito aziendalistico ed una consolidata esperienza professionale nell’area amministrazione, finanza e controllo.

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