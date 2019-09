Cyberoo punta all'Aim

(Teleborsa) -Cyberoo è. Questa è specializzata nell'offrire soluzioni proprietarie hi-tech a supporto del business, della sicurezza e della continuità operativa delle imprese, gestendo, monitorando e intervenendo in modo proattivo, con un servizio attivo 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno.L'offerta prevede unauna valutazione pre money della Società compresa tra 18 e 25 milioni di euro, unae un flottante fino al 26,3%. Il prezzo definitivo di sottoscrizione delle Azioni sarà reso noto mediante pubblicazione di apposito comunicato stampa sul sito internet della Società.È prevista inoltre,(50% dei warrant in IPO e 50% dopo un periodo di 6 mesi – Loyalty Period). Il rapporto di conversione è di 1 azione ogni 2 warrant posseduti e il prezzo di conversione è calcolato sul prezzo di IPO (maggiorato del 10% per ogni periodo di esercizio).Nel processo di ammissione alla quotazione Cyberoo è affiancata da EnVent Capital Markets in qualità di Nomad e Global Coordinator. BDO agisce come società di revisione mentre Grimaldi è legal advisor nell’operazione di quotazione, assiste la società l'Avv. Giorgio Barbieri dello studio Sutich Barbieri Sutich. A2B è consulente per i dati extracontabili, lo studio Bartoli & Arveda è consulente giuslavorista, lo studio SCOA è consulente fiscale mentre Close to Media è consulente per la comunicazione.– dichiara Fabio Leonardi, Fondatore e CEO della PMI innovativa –Il capitale raccolto sarà quindi utilizzato per rafforzare la struttura aziendale e il posizionamento della società sia in ambito nazionale che internazionale".