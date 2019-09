Mercati europei frazionalmente positivi

FTSE MIB

(Teleborsa) -. Sulla stessa scia rialzista il. Non ci sono spunti macroeconomici rilevanti nella giornata odierna, dedicata invece alle scadenze tecniche.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a 1,104. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,34%. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dell'1,07%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +139 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,87%.incolore, che non registra variazioni significative rispetto alla seduta precedente, senza slancio, che negozia con un +0,12%, performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,38%., continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata mercoledì scorso; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 24.182 punti. Sui livelli della vigilia il(+0,01%), come il FTSE Italia Star (-0,2%).Risultato positivo a Piazza Affari per i settori(+1,31%),(+0,88%) e(+0,58%).Tra i più negativi della lista di Milano, troviamo i comparti(-1,12%),(-1,12%) e(-0,89%).di Milano, troviamo(+2,41%),(+1,66%),(+1,30%) e(+1,18%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,59%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,44%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,09%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,88%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,90%),(+2,81%),(+2,79%) e(+2,32%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,04%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,93%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,82%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,69%.